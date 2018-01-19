سخرية عمرو موسى من مشيرة خطاب تثير جدلًا على مواقع التواصل -(فيديو)

القاهرة - مصراوي:

أثارت سخرية عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، من السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر السابقة لمنصب مدير عام اليونسكو، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الخميس.

وشارك "موسى" و"خطاب" في "جلسة المسؤولية الدولية تجاه القدس" ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الخميس.

وبينما كان الأمين العام السابق للجامعة العربية يُدير الجلسة، طلب من "خطاب" إلقاء كلمتها حيث ارتبكت وانشغلت بالتأكد من عمل الميكروفون، ليقول عمرو موسى تعليقا على ذلك: "كويس إنك سقطتي في اليونسكو".

ولاقى فيديو سخرية "موسى" من مشيرة خطاب رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشر مقطع الفيديو على موقع "يوتيوب".