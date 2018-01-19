ننشر جدول أعمال اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن" بحضور السيسي

كتب - أحمد جمعة:

تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وتناقش الجلسة الأولى، اليوم، محور السياسة الخارجية عن مكافحة الإرهاب، بعد وصول المشاركين الساعة 2 ظهرًا بقاعة الأميرة بالدور الثاني لفندق الماسة.

وتتضمن الجلسة، عرض فيلم تسجيلي، ثم كلمة للرئيس السيسي، يبدأ بعدها النقاش مع المشاركين وعرض أسئلة المشاركين، على أن يرد عليها الرئيس السيسي.

كما تعقد جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تتضمن الإجابة على الاستفسارات التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" خلال الأيام الماضية، ويجيب عنها الرئيس السيسي.

بحلول الساعة الـ 6 مساءً، تبدأ الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" بالقاعة الكبرى للماسة، وتتضمن كلمة للرئيس السيسي ثم عزف السلام الوطني، وانتهاء فعاليات المؤتمر.​