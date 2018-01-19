ماذا قال السيسي عن ملف "الاقتصاد"؟

كتب- حسن مرسي:

رصد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنجازات الدولة المصرية فى السنوات الأربع الأخيرة، فى محوري الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال وقائع جلسة "الاقتصاد والعدالة الاجتماعية"، بمؤتمر "حكاية وطن"، الذى انطلق مساء أمس الأربعاء، ويستمر إلى مساء غد الجمعة، لعرض إنجازات الرئيس، وما واجه الدولة من صعوبات وأتبعها حلول لمشاكل الدولة المتراكمة من العقود الماضية.

السيسي : الدولة تحركت في برنامج ضخم لتطوير البنية الأساسية للاقتصاد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا توجد دولة ترغب في برنامج اقتصادي طموح دون بنية أساسية متطورة.

وأضاف الرئيس، أن مشروعات البنية الأساسية أمر لازم لتحقيق برنامج تطوير الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تحركت في برنامج ضخم لتطوير البنية الأساسية للاقتصاد .

السيسي: "مصر بحاجة لـموازنة 18 تريليون جنيه لكى تنهض"

قال الرئيس، إن المواطن المصرى عليه أن يدرك طبيعة اقتصاد الدولة المصرية، لأنه دائما ما يقول "متى أشعر بالتحسن؟".

وتابع الرئيس: "عاوز المواطن يكون واعى وفاهم علشان محدش يضحك عليه تانى، ومحدش يقوله على حاجة هعملهالك وهو ميقدرش يعملها".

وأضاف السيسي، أن الدولة المصرية يجب أن تكون موازنتها 1000 مليار دولار، حتى تواكب الخدمات والبنية الأساسية بكل أنشطة الدولة لـ 100 مليون نسمة داخلها، وقال: "دولة زى مصر لا يمكن أن موازنتها تقل عن 18 تريليون جنيه.

السيسي: "تأخر اتخاذ الإجراءات الاقتصادية "خيانة للشعب"

قال الرئيس السيسي، إن "الشعب المصري شرفه وأكرمه في رد فعله على الإجراءات الاقتصادية"، مضيفا أنه كان يرى أن تأخر اتخاذ الإجراءات الاقتصادية "خيانة للشعب".

وأكد الرئيس، أنه اختار التوقيت الأنسب من أجل طرح الإجراءات الاقتصادية، مستطردًا: "الناس كانوا قالوا هننزل الشارع ونتظاهر يوم 11-11، وناس في الحكومة هنا قالتلي أجل قرارات الاصلاح لبعد التاريخ ده، قولتلهم لا، أنا مش هاخدع الشعب".

السيسي: "لو الشعب رفض الإجراءات الاقتصادية كنا هنمشي"

وأكد السيسي، إن مصر استعانت بمكتب دولي لدراسة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة عبر خبراء متخصصين في هذا الأمر.

وأضاف الرئيس: "المكتب قال إن في عجز يبلغ حوالي 18 مليار دولار"، موكدًا أن الإجراءات الاقتصادية وضعت مصر على الطريق الصحيح.

السيسي: اقتصاد مصر في حالة هبوط على مدار 50 سنة

وقال السيسي: "لو بصينا لمسار الاقتصاد المصري منذ الستينات، هنلاقي إنه لم يكن مساره صاعدا ولم يكن ثابتا".

وتابع الرئيس: "الدليل إن أنا حضرت الدولار عندما كان بـ3 جنيه، وحضرت الدولار في الثمانينات لما كان بـ120 قرشا، النهاردة الدولار تقريبا بـ18 جنيها".

السيسى: كل التقدير والاحترام لأشقائنا على وقوفهم معنا بعد 3 يوليو

وأضاف السيسى، أنه أثناء تواجده بعد 3/7/2013 تم استقدام مكتب استشارى لدراسة الاقتصاد المصرى، وظلت الدراسة 6 أشهر، ونتج عن هذه الدراسة أن الدولة ستواجه فجوة اقتصادية مقدارها 18 مليار دولار لمدة خمس سنوات.

موضحاً أن المطالبة بـ90 مليار دولار خلال 4 سنوات من الدول الداعمة أمر صعب للغاية، متابعاً: "لولا وقوف أشقائنا بجانبنا فى 3 يونيو لأصبحنا فى مكان آخر.. ولذلك كل التقدير والاحترام والتحية لهم".

الرئيس السيسي: استهداف السياحة أفقدنا 100 مليار دولار خلال 6 سنوات

وقال السيسى، إن من يقوم بضرب قطاع معين من مؤسسات الدولة يعى تماماً أن الهدف منه هدم الدولة، ويعلم أن الدخل السياحى يجنى 12 مليار دولار فى العام ويستهدفونه لهدم الاقتصاد المصرى.

مؤكدًا أن هناك جماعات تصرف ما بين 5 لـ 6 ملايين دولار لاستهداف السياحة لضرب الاقتصاد، تقدر خسائرها على الدولة من 13 لـ 14 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

السيسي : "لدينا إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد"

وقال السيسي، إن هناك إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد، موضحا "ان الدولة لا تتعامل مع ملف الفساد بالحتة"، أن العقاب يتم على الجميع من أول الرئيس إلى اى مواطن فالقانون يطبق على الجميع إذا أخطأ".

وأضاف السيسي: "أنه لا يتم تأجيل اى موضوع يكون به اى نوع من الفساد، وأشار الى ان دولة بها 100 مليون مواطن لا يمكن ان تكون خالية من الفساد مؤكدا "مفيش بشر بدون اخطاء".

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر"حكاية وطن"، اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعقد الجلسة الأولى، فى اليوم الثانى للمؤتمر، تحت عنوان "الاقتصاد والعدالة الاجتماعية"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي- القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، وطارق الملا وزير البترول، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد، أمس، خلال مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن"، الذى يقام في أحد فنادق القاهرة، تقديره للمصريين لتحملهم الضغوط الناتجة عن عملية الإصلاحات الاقتصادية.

انطلق مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أمس، ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الرئيس السيسي، في أحد فنادق القاهرة. يحضر المؤتمر، عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري بأطيافه المختلفة، والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويرد الرئيس- خلال جلسات المؤتمر- على استفسارات المواطنين التي طُرحت من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، التي انطلقت بدءًا من 10 يناير واستمرت حتى 15 من الشهر نفسه.