6 قرارات تخصيص للسيسي من صندوق تحيا مصر.. تعرف عليها

كتب- إسلام ضيف:

في ختام اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن"، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرف مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر" للكشف المبكر عن أمراض العيون.

ويرصد "مصراوي" أبرز قرارت تخصيص الرئيس السيسي، والتي بلغت 6 قرارات بإجمالي 4 مليار و114 مليون جنيه.

6 فبراير 2016

خصص الرئيس، مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر" لمشاريع الإسكان خلال كلمته بافتتاح عدد من الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

يناير 2015

تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لتطوير منطقة الدويقة بالقاهرة خلال جولته بحي الأسمرات بمنطقة المقطم

ابريل 2015

وجَّه الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه من الصندوق لجهود تطوير القرى الأكثر احتياجا، خلال اجتماعه مع عدد من ممثلي المبادرات والمؤسسات العاملة في العمل الخيري والتطوعي.

نوفمبر 2015

بتخصيص مليار جنيه من "تحيا مصر" لمعالجة الصرف الصحي في الإسكندرية والبحيرة، خلال الزيارة المفاجئة التي أجراها للإسكندرية؛ للوقوف على الجهود المبذولة لمواجهة السيول التي تعرضت لها المحافظة.

3 فبراير 2016

وجَّه رئيس الجمهورية بتخصيص 114 مليون جنيه من الصندوق لتنفيذ إستراتيجية وزارة التضامن في التصدي لظاهرة "الأطفال بلا مأوى"، وتطوير البنية التحتية لمؤسساتهم وإعادة تأهيل وحماية ودمج 80% من الأطفال الموجودين في الشارع، وتطوير 83 مكتب استشارات أسرية، و82 مكتب مراقبة اجتماعية، إضافة إلى تدريب مقدمي الخدمة والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وتطوير ورش للتدريب المهني، وفقا لأفضل الممارسات.