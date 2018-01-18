السيسي: ندرس إنشاء صندوق خيري لدعم المعاقين

(مصراوي):

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تدرس في الوقت الحالي إنشاء صندوق خيري لدعم المعاقين.

وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، الخميس،: "مصر دولة عدد سكانها 100 مليون مواطن، وتحتاج إلى 18 تريليون دولار لكي تنهض، ولكن موازنة مصر (واحد من تريليون)، لافتاً إلى أن تلك المشكلة ليست مشكلة الحكومة فقط بل مشكلة مجتمع.

انطلق مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أمس، ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أحد فنادق القاهرة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من ممثلى المجتمع المصرى بأطيافه المختلفة، والخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات، وخلال المؤتمر يرد الرئيس على استفسارات المواطنين التى طُرحت من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، التى انطلقت بدءا من 10 يناير واستمرت حتى 15 من الشهر نفسه.