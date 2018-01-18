السيسي: شعارات العدالة الاجتماعية "جميلة لكن غير قابلة للتنفيذ"

كتب- إسلام ضيف:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مطلب العدالة الاجتماعية منذ 2011 تحقق بتعيين من 800 إلى 900 ألف أو مليون مواطن في الحكومة "مكنتش محتاجاهم"، الحكومة مش محتاجه دول يتعينوا ولكن كان مطلب عدالة اجتماعية".

وأضاف الرئيس السيسي: "كان مطلب العدالة الاجتماعية أيضا زيادة المرتبات والحد الأدنى، ولكن قولو لي لما نيجي نعمل ده يترتب عليه إيه.. علشان لما حد من حضراتكم وهو قاعد ميقوليش إين العدالة الاجتماعية في الموضوع .. قولي منين نحقق العدالة الاجتماعية الأول وإلا بقى نكون بنطلب مطالب تؤدي إلى إسقاط الدولة.. شعاراتها جميلة وبراقة ولكن في الواقع الحقيقي غير قابلة للتحقيق والتنفيذ".

وتابع السيسي :" مينفعش بلدنا تتخرب ويبقى احنا اللي بنهدها بإيدينا .. زي واحد يكون والده ظروف بسيطة ومحدودة ويقعد يقوله اديني واتصرف.. روح استلف.. مش عاوز يقف جنب أبوه ويتحمل ظروفة، يستعر منه ويتركه كله.. احنا كده ..لأ مش كده .. وانتو اثبتو إن انتو مش كده".​

انطلق مؤتمر "حكاية وطن"، أمس، ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أحد فنادق القاهرة.

ويحضر المؤتمر، عددًا كبيرًا من ممثلي المجتمع المصري بأطيافه المختلفة، والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، وخلال المؤتمر يرد الرئيس على استفسارات المواطنين التي طُرحت من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، التي انطلقت بدءا من 10 يناير واستمرت حتى 15 من الشهر نفسه.