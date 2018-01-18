"حكاية وطن" يستعرض أسئلة المواطنين للرئيس السيسي بفيلم قصير

كتب- إسلام ضيف:

استعرض فيلم قصير عُرض في مؤتمر "حكاية وطن"، أسئلة المواطنين التي وجهوها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت أبرز الأسئلة حول وضع مصر في مكافحة الفساد، والاهتمام بالمرأة عام 2017، وعن نسبة البطالة، ولماذا لا يتم الاهتمام بالقرى الريفية من حيث التوعية ومحو الامية.

كما تساءل المواطنون حول أوضاع المعاشات، وتوقيت عودة السياحة، والاهتمام بأسعار علاج الأطفال، وانتهاء زمن الدروس الخصوصية، وتوفير أماكن لتأهيل الشباب، وقضية التعليم، وتحسين المادة التعليمية.

انطلق مؤتمر "حكاية وطن"، أمس، ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أحد فنادق القاهرة.

ويحضر المؤتمر، عددًا كبيرًا من ممثلي المجتمع المصري بأطيافه المختلفة، والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، وخلال المؤتمر يرد الرئيس على استفسارات المواطنين التي طُرحت من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، التي انطلقت بدءا من 10 يناير واستمرت حتى 15 من الشهر نفسه.