انتهاء جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن"

كتب-إسلام ضيف

انتهى منذ قليل، اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن"، الذي امتد على مدار جلستين، تم خلالهما استعراض مشروعات البُنى التحتية، والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

انطلق مؤتمر "حكاية وطن"، أمس الأربعاء، ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الرئيس السيسي، في أحد فنادق القاهرة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري بأطيافه المختلفة، والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، وخلال المؤتمر يرد الرئيس على استفسارات المواطنين التي طُرحت من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، التي انطلقت بدءا من 10 يناير واستمرت حتى 15 من الشهر نفسه.