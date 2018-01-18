وزير المالية: 4.2 تريليون جنيه مديونات مصر حتى العام الحالي

كتب- إسلام ضيف:

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مديونات مصر حتى العام الحالي وصلت إلى 4.2 تريليون جنيه.

وأرجع الجارحي، في كلمة له بمؤتمر "حكاية وطن"، الخميس، ارتفاع المديونيات إلى تمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض، ورفع نسبة المرتبات من 80 مليار جنيه في عام 2009 إلى 240 مليار جنيه الآن، وارتفاع قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة.

وأكد وزير المالية تخلص مصر من أعبائها ومشكلاتها، عبر مصارحة الشعب.

انطلق مؤتمر "حكاية وطن"، أمس، ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أحد فنادق القاهرة.

ويحضر المؤتمر، عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري بأطيافه المختلفة، والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، وخلال المؤتمر يرد الرئيس على استفسارات المواطنين التي طُرحت من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، التي انطلقت بدءا من 10 يناير واستمرت حتى 15 من الشهر نفسه.