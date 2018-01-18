تعرف على الفرق بين العدادت مسبوقة الدفع والكودية

كتب- محمد صلاح:

طرحت وزارة الكهرباء والطاقة، العدادات الكودية، والعدادات مسبوقة الدفع، ويوضح مصراوي، في هذا التقرير الفارق بين العدادات الكودية ومسبوقة الدفع.

أولا: العدادات مسبوقة الدفع

يتم تركيبه لأي عقار غير مخالف لقوانين البناء أو تراخيص الأحياء، مستوفي جميع الاشتراطات القانونية.

مميزات العداد مسبوق الدفع

1. يكون باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية بما يعطي له شرعية وقانونية عند التعامل مع أي جهة أو التقدم بطلب لتوصيل الغاز الطبيعي أو الحصول على قرض أو نقل محل إقامة من مكان لآخر.

2. يتم تركيبه في المباني القانونية وله سند قانوني وتصدر فاتورته على اسم المشترك، ويعمل بنفس العداد الأول عبر كروت الشحن ويتم شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك.

3. يُنقل كما هو وبنفس الاسم إلى العقار الجديد عند رغبة المشترك في النقل إلى عقار آخر.

4. يتيح الحق في تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.

ثانيًا: العداد الكودي:

يقتصر دوره فقط على حماية أي عقار مخالف من محاضر سرقة التيار، وضمان شركات الكهرباء التحصيل ليس أكثر، وليس سندًا قانونيًا أو شرعيًا، ولا يكون باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية، بل له رقم محدد من شركة التوزيع التابع لها فقط.

يُستخدم في المباني المخالفة والعشوائية فقط، وبالتالي لا يجوز تركيبه في المباني الصادر لها تراخيص ويشحن بكروت بفئة تبدأ من 10 إلى 100 جنيه وعلى قدر الاستهلاك.

يُرفع العداد عند مغادرة المشترك الوحدة السكنية التي يقطن بها، من خلال التنسيق وإخطار شركة الكهرباء .

مميزات العداد الكودي

1. تقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي؛ حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية.

2. خفض معدلات إهدار واستهلاك الكهرباء للمخالفين وسارقي التيار.

3. مساعدة شركات توزيع الكهرباء في عمليات التحصيل والحد من الإسراف في استخدام واستهلاك التيار.​