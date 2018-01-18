"كلاب وجعانين ولجان إلكترونية".. هيثم أبوخليل يتهم أيمن نور بالكذب والسرقة

كتبت- ياسمين محمد:

اتهم هيثم أبوخليل، الإخوانى الهارب، أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، بالكذب والتدليس على خلفية الصراع القائم بينه وبين العاملين بالقناة، وانتهى بإغلاق القناة ووقف البث المباشر لها.

وقال "أبوخليل"، فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لا بد أن أتحدث قليلا حتى لا أموت من القهر، الجمعية العمومية للقناة التى أقيمت على خلفية الصراع القائم بين أيمن نور والعاملين معه شهدت ترويجا للأحداث بصورة خاطئة، وكأن من رفض الجمعية العمومية الوهمية وانحاز لموقف أساتذة أفاضل هم عناصر إثارية مخربة وعملاء وخونة، وهي نفس أدوات نظام مبارك التي مورست ضد العاملين من إرهاب وتنكيل و تهديد بالرمي فى الشارع".

وأضاف: "التخويف هذه المرة لم يكن بالقتل البدني أو الاعتقال، ولكنه كان بالقتل المعنوي وبالتجويع وبتركك في المنفى تلقى مصيرك بعدما سيتم طردك، وتم إبلاغنا بأن الدنيا لا تقف لأنكم جعانين والرئاسة هي للبشوات ولاد البشوات، وفيه تفاصيل مرعبة سندونها كاملة في يوم ما بعد أن تهدأ نفوسنا التي ما زالت تبحث عمن يهدئ روعها بعد ما شاهدناه".

وأوضح أبوخليل: "تم استخدام كل وسائل الإرهاب معنا والكذب والبيانات المضروبة واللجان الإلكترونية من إغواء وتشويه ومجاملات وشراء ذمم واستغلال".

وتابع: "كل شىء من أساليب الخوف والتعذيب تم استخدامه، مرة بأن نُراعي أننا سنُلقى فى الشوارع مثل الكلاب بعد حرماننا من وظائفنا، ومرة تهديد بأنه لا تقف عليكم الدنيا لأنكم جعانين، تفاصيل مرعبة سندوّنها كاملة يومًا بعد أن تهدأ نفوسنا التى ما زالت تبحث عمن يُهدّئ روعها، بعد ما شاهدناه وعانيناه خلال الأيام الماضية".

واختتم أبوخليل، تدويناته: "هل القناة فيها كل هذه اللقطات والتفاصيل؟ الإجابة وأكثر، استُخدم فيها كل شىء من كذب وإرهاب وبيانات مضروبة ولجان إلكترونية، وإغواء وتشويه ومجاملات وشراء ذمم واستغلال، إلى آخره، افتحوا أو أغلقوا قناة الشرق، لكن لن نوالس ونفقد شرفنا".​