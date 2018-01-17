الرئاسة عن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا: نسلك الطرق الدبلوماسية لحل مشكلاتنا

كتب- أحمد الصعيدي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، للقاهرة تأتي في ظل حرص مصر على علاقاتها بالجميع وحل مشاكلها بشكل دبلوماسي.

وأضاف راضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الأربعاء، أن مصر دولة كبيرة ولها ثقلها في المنطقة، وحريصة على أن تسلك الطريق الدبلوماسي.

وأوضح أن مصر دولة مسالمة، وتحب الجميع ولا تعادي أحداً وتهدف للتنمية، لأنها دولة كبيرة محورية داخل إقليم الشرق الأوسط.