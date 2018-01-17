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الرئاسة عن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا: نسلك الطرق الدبلوماسية لحل مشكلاتنا

11:53 م الأربعاء 17 يناير 2018
الرئاسة عن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا: نسلك الطرق الدبلوماسية لحل مشكلاتنا

السفير بسام راضي

كتب- أحمد الصعيدي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، للقاهرة تأتي في ظل حرص مصر على علاقاتها بالجميع وحل مشاكلها بشكل دبلوماسي.

وأضاف راضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الأربعاء، أن مصر دولة كبيرة ولها ثقلها في المنطقة، وحريصة على أن تسلك الطريق الدبلوماسي.

وأوضح أن مصر دولة مسالمة، وتحب الجميع ولا تعادي أحداً وتهدف للتنمية، لأنها دولة كبيرة محورية داخل إقليم الشرق الأوسط.

رئاسة الجمهورية رئيس الوزراء الإثيوبي الطرق الدبلوماسية الشرق الأوسط

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