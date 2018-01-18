12 مرة خرج فيها السيسي عن النص في خطاب "حكاية وطن"

كتب-إسلام ضيف:

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مطولة في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" الذي يعقد على مدار 3 أيام بأحد فنادق القاهرة، أعلن فيها كشف حساب فترته الرئاسية التي شارفت على الانتهاء.

وخرج السيسي عن نص الخطاب 12 مرة، رصدها مصراوي في التقرير التالي.

"لن يستطيع أي رئيس"

كان السيسي يتحدث عن حجم التحديات والمخاطر التي تواجه مصر، وحقائق الأوضاع على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فخرج عن النص قائلاً: "لن يستطيع أي رئيس يعمل حاجة بدونكم.. لن يستطيع".

"عايز أفكر نفسي وأفكركم"

خلال حديثه عن خطة الدولة في مواجهة ظاهرة العشوائيات وإنشاء الدولة الإسكان الاجتماعي خرج السيسي عن النص قائلًا: "وهنا عايز أفكر نفسي وأفكركم إن إحنا قلنا نحن نستهدف في 30 يونيو 2018 أن نكون أنجزنا ما يساوي 180 ألف وحدة سكنية لأهالينا بهذه المناطق".

"عاوز أقف عند نقطة الكهرباء"

وجاءت أثناء حديث السيسي في خطابه عن جهود الدولة في حل أزمة انقطاع الكهرباء، وإضافة قدرات كهربائية للشبكة القومية، ثم خرج عن النص وقال: "أنا عاوز أقف عند نقطة الكهرباء لأن البعض يتصور منا أن الكهرباء المطلوبة منا فقط هي محطات توليد طاقة".

وتابع السيسي: "وأنا عاوز أقولكم إن إحنا شغالين في إنشاء شبكة نقل لكهرباء متقدمة ومحطات تحكم قد تصل تكلفتها إلى حوالي من 60 إلى 70 مليار جنيه، المحطات مش هتبقى كفاية، وكفاءة استخدامها لن تتحقق إلا بإننا نؤهل الشبكة اللي بتنقل هذه الطاقة وكمان محطات التحكم ليها".

"هتوقف عند الأرقام دي"

تطرق السيسي للحديث عن إنشاء الدولة 11 ألف مشروع، وصلت تكلفتها إلى 2 تريليون جنيه، ثم خرج الرئيس عن النص قائلا: "هتوقف عند الأرقام دي، الكثير ممن يسمعوني هيقولوا إزاي ومش ممكن؟، وأنا بقولهم في كتير من اللي بيتعمل انتو ماشوفتهوش وماتعرفوش عنه أي حاجة خالص".

وتابع السيسي: "هقول حاجة، 30 يونيو 2018 هيكون غير المليون ونصف المليون فدان بيتزرع على جنب 200 ألف فدان تانيين، ولو وزير الزراعة صدق معايا فى كلامه وخلص الـ20 ألف فدان الى أنا طلبتهم منه هيكون 220 ألف فدان، وأنا باتكلم بكل جد أواخر عام 2018 ونصف 2019 يبقى مليون فدان، أنا بكلمكم كلام حقيقى ومليش دعوة بالمليون ونصف المليون فدان بتوع شركة "الريف المصرى" أنا بتكلم عن حاجة تانية بتتعمل دلوقتى وشغالة بالفعل".

واستطرد السيسي: "بجانب ده انا بتكلم وقولت قبل كدا إن إحنا وصلنا إلى 100 ألف صوبة ومليون رأس ماشية ومزارع سمكية تقرب من 40 ألف فدان، انتو عارفين 2 تريليون جنيه ده رقم كبير أوى، المهم الناس ماتقولش الفلوس بتيجى منين بس ".

"مطلعش ولا قارب واحد"

وتطرق حديث الرئيس عن اختفاء ما سماها بـ"ظاهرة قوارب الموت"، التي تحصد "حياة المئات من زهرة شبابنا غرقا في رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط"، وخرج عن النص قائلا: " أيوه، إحنا من سبتمبر السنة اللي فاتت مطلعش قارب واحد من مصر في اتجاه أوروبا ومش هيطلع تاني إن شاء الله".

"كرم ربنا مش شطاره"

وتحدث السيسي عن مشروع ازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس، وإنشاء 4 أنفاق، وكيف أبهر المصريون العالم. وخرج عن النص قائلًا: "إحنا لو عايزين نعمل المشروع ده دلوقتي، هذا الرقم- 64 ملياراً اكتتبها المصريون في المشروع- بقولكم بكل تواضع يتضاعف مرتين أو تلاتة، يعني 64 دول هيبقوا تقريبًا تلت تكلفة المشروع اللي إحنا بنتكلم عليه ده".

وأضاف: "لكن ده كان كرم من ربنا لينا مش شطارة وانتم ساهمتم فيه ناس عايزة تعمل قنوات أخرى.. والله العظيم طول ما انتم صابرين ما حد هيسبقكم".

"أكاديمية تأهيل الشباب زي فرنسا"

وفي خضم حديثه عن مميزات منتديات الشباب التي عقدت خلال فترة رئاسته وما انبثق عنها من توصيات أبرزها إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، ثم خرج عن نص الكلمة قائلًا: "أكاديمية زي كده تم إنشاؤها في فرنسا سنة 1945، وأنا بتكلم عليها لأن هي ساعتها الرئيس ديجول قال إن إحنا في فرنسا ده بيتكلموا عن فرنسا الدولة العظيمة وقتها بردوا.. قالوا انهم محتاجون يبقى عندهم معهد يؤهل ويعد شبابا وكوادر قيادة الدولة الفرنسية للمستقبل، وعملوا هذه الأكاديمية سنة 45".

وتابع السيسي: "النهارده مافيش مسؤول في فرنسا من أول رئيس الجمهورية فما دون إلا لازم يكون خريج هذه الاكاديمية".

وأكمل: "أنا عايز أقولكم إحنا ممكن نقتبس من الآخرين ونعمل حاجة، بس إحنا عايزين لما نعملها نديها الجدارة والجدية وتفضل تقوم بدور حقيقي وعشان كده، يمكن أنا كنت بتكلم مع الدكتورة هالة وزيرة التخطيط وبقولها لابد أن يكون فيه إصرار حقيقي مننا على أن الدور الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل الشباب والكوادر اللي هيتولوا الدولة المصرية يكون دور قوي جدا، مسؤول جدا .. قاسي جدا".

وشدد: "يعنى نعمل اختبارات قاسية جدا لكى ننتقى أفضل العناصر الموجودة في مصر.. وإحنا بنختبرها وبنعدها هنبقى قاسيين جدا في هذا الأمر، علشان ال ليبيجي يقف مكانا بعدينا ومعانا يبقى مسؤول وقادر على قيادة دولة وحمايتها والرقى بها.. ما يجيش يتعلم فيها".

"البلد أمانة في رقبتكم"

أثناء حديثه عن توفير الدولة للشباب مُتنفساً لممارسة الرياضة، وقال: "خلوا بالكم أنا بكلم الشباب اللي يتدرب دلوقتي.. البلد دي أمانه في رقبتكم.. والحفاظ عليها أمانه في رقبتكم.. التقدم بها أمانة في رقبتكم".

"المرأة ضمير الأمة"

وتحدث الرئيس عن المرأة المصرية، وكيف هي "ضمير الأمة النابض"، وخرج عن نص خطابه قائلاً: "والله أنا مش منحاز لها ولا حاجة، صحيح والله، لكن عايز أقول لكم على حاجة، أنا قلت في بداية الكلام في الأول.. هي الأم اللي قدمت والأخت اللي قدمت والزوجة اللي ترملت والابنة التي فقدت والدها كمان هي مين".

وتابع: "لما إحنا جينا وعملنا إجراءات قاسية ماكنش في بديل عنها .. مين اللي تحمل.. هى مين كان ضمير الامة دية..لالا.. ده أمر إحنا بنسجله ولازم نحترم ونقدر الدور ده ونقول نعطي الحق لهم ".

واستطرد: "بالمناسبة أنا دائما بخاطبهم لأني عشمان قوي فيها لأنهم اللي هيساعدونا.. لان هي الأم والزوجة والبنت والأخت اللي ممكن تعين الزوج والأخ ..أنا عايزكم جنبي..انا مش عايز حد يبقى ورايا .. احنا كلنا عايزين نبقى جنب بعض .. انا بتمنى أنكم تبقوا قدامي كمان".

"توقف أمام الأرقام"

كان السيسي يُسهب في أهمية خوض الإصلاح الاقتصادي وكيف كان هامًا لمصر، وقال: "اسمحولي أتوقف هنا لحظة وأقول لكم باختصار شديد فقط ولكن هيكون فيه فرصة اليومين الجايين إن إحنا نتكلم في كل الموضوعات اللي تناولتها في الافتتاحية".

تابع: "أنا عاوز أقول لكم وأرجو أن كلكم تتوقفوا قدام الأرقام بشكل أو بآخر، إحنا المرتبات زادت من 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه تقريبا يعني، إحنا ممكن نقول الرقم ده كده ومنتوقفش قدامه كثير".

وأضاف:" لكن أنا عاوز أقولكم لو انا بستلف 150 مليار جنيه الفايدة من 15 إلى 20% متوسطها يعني خلال 5 إلى 7 سنة الـ 150 مليار جنيه يبقوا 300، يعني أنا لو أخدت 150 مليار جنيه في السنة الأولي خلال 5 سنوات يبقوا 300 مليار جنيه، احنا بنستلفهم وندفع خدماتهم يعني الفايدة بتاعتهم، طيب احنا نقدر نتوقف عن ان الأجور دية متدفعش والمعاشات دي متدفعش منقدرش فبنستلفهم وهنستلفهم وهندفع خدماتهم لأنها في الآخر مرتبات ناس ملايين المصريين بيعيشوا عليها لكن لو كان كل سنة بستلف 150 انا بتكلم علي مرتبات فقط لا بتكلم علي دعم ولا أي شئ آخر.. اذن 150 مليار اللي بستلفهم يبقوا السنة اللي بعديهم تقريبا 180 السنة اللي بعديهم بقوا 210 تقريبا انا بحاول أزود 30 كل سنة يبقي في خلال 5 سنين بقوا 300 مليار . طيب إحنا كنا رايحين علي فين حد يقولي طيب الحل إيه".

وشرح: "الحل أن إحنا لو كان دخلي 1000 وعليا 500 لازم يبقي دخلي 2000 ويفضل الرقم 500 لو أمكن أنا مش عايز أخش معاكم في أرقام كتير بس اقفوا قدام الرقم ده كويس ملناش خيار تاني ان احنا نستلفه كل سنة وندفع فوايده كل سنة والفوايد تحط علي الرقم وتزيد سنة بعد سنة".

أضاف: "بالمناسبة أن 300 بعد 5 سنين تانيين يبقوا 600 لو استمرت الأرقام بالطريقة دي، الـ 150 اللي احنا خدناهم يبقوا 300 والـ 300 دول اللي هما 150 الاوليين بعد 5 سنين تانيين يبقوا 600 مليار دهي دي الحكاية".

"خيانة"

كان الرئيس السيسي يتحدث عن التقديرات التي كانت تنصح بإرجاء قرار الإصلاح الإقتصادي إلى مرحلة مقبلة أو عهد رئاسي جديد حفاظا على شعبية اكتسبها في الشارع المصري، ثم خرج عن نص خطابه وقال: "دي هتبقى خيانة، أنا اعتبرتها خيانة أبقى أنا عارف إنى هسيبها للي بعدى تتخرب طب منا هبقى خُنتكم وخُنت أمانة المسؤولية وضيعتكم تاني فهي لا تضيع معايا ولا تضيع مع غيري".

"نبني وحدنا"

قبل إنهاء خطابه قال: "قبل ما أنهي كلامي، وأنتهي منه، في بيت شعر يقول: وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي، وأنا يتهيأ لي أنه المفروض يتقال أن المصريين يقولوه: وقف الخلق ينظرون كيف نبني قواعد المجد وحدنا".