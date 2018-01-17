متحدث الرئاسة: خطاب السيسي كان حاسمًا وقاطعًا -فيديو

كتب- أحمد الصعيدي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مؤتمر "حكاية وطن" كان "حاسماً وقاطعاً"، معتبراً الخطاب رسالة موجّهة للداخل والخارج.

وأضاف "راضي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء DMC" على فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، أن رسالة السيسي كانت واضحة، إذ اعتبر الشعب المصري البطل الحقيقي في الإنجازات التي تحققت السنوات الماضية.

واستعرض السيسي في خطاب امتد لنحو ساعتين، اليوم، كشف حسابه في ولايته الرئاسية التي شارفت على الانتهاء، بحضور عشرات الشباب وشخصيات سياسية، وكبار رجال الدولة، في مؤتمر بعنوان "حكاية وطن"، المقرر استمراره 3 أيام.