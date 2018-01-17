​إعلان بيان الأقصى في ختام مؤتمر الأزهر غدًا

كتب- محمود مصطفى:

يختتم مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس أعماله، مساء غد الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان بيان الأقصى.

وتتواصل أعمال المؤتمر صباح الغد لاستكمال الموضوعات بجدول الأعمال وتتضمن الدور السياسي لاستعادة الوعى بقضية القدس والمسجد الأقصى والمركز القانوني الدولي للقدس ومسئولية المجتمع المدني العالمي والدور الإعلامي والثقافي والتربوي ومسئولية المؤسسات الدينية والمنظمات الدولية للدفاع عن القدس.

ويؤكد البيان الختامي على عروبة القدس ورفض كل محاولات تهويدها واتخاذ كل الطرق للتوعية بمكانة للقدس الدينية ووضعها القانوني ومكانتها الروحية ويعتمد العام الحالي عام القدس.