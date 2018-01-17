​ننفرد بنشر الزيادات الجديدة لتذاكر السكة الحديد قبل اعتمادها من الحكومة

كتب- أحمد نجيب:

حصل "مصراوي" على الأسعار الجديدة لتذاكر قطارات السكة الحديد في الوجهين القبلي والبحري، المزمع تطبيقها بداية فبراير المقبل قبل اعتمادها نهائياً من مجلس الوزراء.

وذكرت مصادر لمصراوي، أن تذاكر القطارات المميزة زادت بنسبة 150%، والدرجة الأولى مكيفة 30%، والثانية 50%، وقطارات الـvip الدرجة الأولى والثانية بنسبة 15%.

وفيما يلى أسعار التذاكر قبل وبعد الزيادة الجديدة،

وجه قبلي

القاهرة - بني سويف:

القطارات المميزة 15 جنيهًا بدلًا من 6 جنيهات، والدرجة الأولى مكيفة 48 جنيهًا بدلًا من 37 جنيهًا، والدرجة الثانية 33 جنيهًا بدلًا من 22 جنيهًا، وقطارات «Vip» الدرجة الأولى 75 جنيهًا بدلًا من 65 جنيهًا، والدرجة الثانية 52 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.

القاهرة - المنيا:

المميزة 30 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 88 جنيهًا بدلًا من 59 جنيهًا، والدرجة الثانية 51 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا، وقطارات «Vip» الدرجة الأولى 121 جنيهًا بدلًا من 105 جنيهات، والدرجة الثانية 81 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.

القاهرة - أسيوط:

المميزة 43 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 99 جنيهًا بدلًا من 76 جنيهًا، والدرجة الثانية 63 جنيهًا بدلًا من 42 جنيهًا، وقطارات «Vip» الدرجة الأولى 156 جنيهًا بدلًا من 135 جنيهًا، والدرجة الثانية 98 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا.

القاهرة - سوهاج:

المميزة 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 113 جنيهًا بدلًا من 87 جنيهًا، والدرجة الثانية 70 جنيهًا بدلًا من 46 جنيهًا، وقطارات «Vip» الدرجة الأولى 179 جنيهًا بدلًا من 155 جنيهًا، والدرجة الثانية 110 جنيهات بدلًا من 95 جنيهًا.

القاهرة - نجع حمادي:

المميزة 55 جنيهًا بدلًا من 22 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 124 جنيهًا بدلًا من 95 جنيهًا، والدرجة الثانية 78 جنيهًا بدلًا من 52 جنيهًا، وقطارات "Vip" الدرجة الأولى 196 جنيهًا بدلًا من 170 جنيهًا، والدرجة الثانية 121 جنيهًا بدلًا من 105 جنيهات.

القاهرة - قنا:

المميزة 58 جنيهًا بدلًا من 23 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 134 جنيهًا بدلًا من 103 جنيهات، والدرجة الثانية 83 جنيهًا بدلًا من 55 جنيهًا، وقطارات "Vip" الدرجة الأولى 213 جنيهًا بدلًا من 185 جنيهًا، والدرجة الثانية 127 جنيهًا بدلًا من 110 جنيهات.

القاهرة - الأقصر:

المميزة 63 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 142 جنيهًا بدلًا من 109 جنيهات، والدرجة الثانية 86 جنيهًا بدلًا من 57 جنيهًا، وقطارات "Vip" الدرجة الأولى 225 جنيهًا بدلًا من 191 جنيهًا، والدرجة الثانية 133 جنيهًا بدلًا من 115 جنيهًا.

القاهرة - أسوان:

المميزة 70 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 172 جنيهًا بدلًا من 132 جنيهًا، والدرجة الثانية 101 جنيه بدلًا من 67 جنيهًا، وقطارات "Vip" الدرجة الأولى 271 جنيهًا بدلًا من 235 جنيهًا، والدرجة الثانية 156 جنيهًا بدلًا من 135 جنيهًا.

وجه بحري

القاهرة - الزقازيق:

المميزة 13 جنيهًا بدلًا من 5 جنيهات، والدرجة الأولى مكيفة 39 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا، والدرجة الثانية 29 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا.

القاهرة - مرسى مطروح:

المميزة 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 119 جنيهًا بدلًا من 91 جنيهًا، والدرجة الثانية 75 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

القاهرة - الإسماعيلية:

المميزة 20 جنيهًا بدلًا من 8 جنيهات، والدرجة الأولى مكيفة 56 جنيهًا بدلًا من 43 جنيهًا، والدرجة الثانية 41 جنيهًا بدلًا من 27 جنيهًا.

القاهرة - بورسعيد:

المميزة 28 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا، والدرجة الأولى مكيفة 73 جنيهًا بدلًا من 56 جنيهًا، والدرجة الثانية 50 جنيهًا بدلًا من 33 جنيهًا.

القاهرة - دمياط:

المميزة 25 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، والدرجة الأولى مكيفة 65 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا، والدرجة الثانية 45 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

كان مصراوي انفرد الأسبوع الماضي، بنشر مقترحات هيئة السكك الحديدية لأسعار تذاكر القطارات الجديدة بكل الخطوط على مستوى الجمهورية.

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