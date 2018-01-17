"DMC" ترعى برنامج تطوع الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد عاطف:

وقع السيد الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، الأربعاء، برتوكولاً مع هشام سليمان رئيس شبكة قنوات DMC عقد رعاية الشبكة لبرنامج "أنا متطوع" الخاص بالمتطوعين الشباب في معرض الكتاب.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أنه لأول مرة تدير الهيئة برنامج تطوع موحداً بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذلك مسابقة المبادرة هي جائزة لأفضل المبادرات والمشاريع الشبابية في مجالات الثقافة والفنون والمقرر انعقادها خلال معرض الكتاب.

يشار إلى أن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب تنطلق في الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة الجزائر دولة ضيف الشرف المهرجان، وكذلك 27 دولة منها 15 دولة عربية و2 إفريقية و10 دول أجنبية و848 ناشراً منهم 367 ناشراً عربياً و 10 أجانب و2 أفارقة.

كما يحتوي المعرض على جناح لأنشطة خاصة بالطفل بالتعاون مع اتحاد الناشرين.