كشف حساب 4 سنوات.. ما الأرقام التي حققها السيسي؟
كتب- إسلام ضيف:
ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مطولة في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"، الذي يعقد على مدار 3 أيام، بأحد فنادق القاهرة، أعلن فيها كشف حساب فترته الرئاسية التي شارفت على الانتهاء.
وحمل خطاب السيسي، أرقامًا عديدة للانجازات والمشروعات التي حققها خلال فترة رئاسته، رصدها مصراوي.
1- يجري العمل على إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف من 60 إلى 70 مليار جنيه.
2- توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف ضمن خطة تنمية قطاع البترول.
3- تضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعبة.
4- تم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي باستثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعبة في اليوم بزيادة 130% عن الفترة من 2010 إلى 2014.
5- بلغ تعداد المصريين الآن ما يفوق الـ100 مليون نسمة.
6- من المقدر أن يصل تعداد المصريين إلى 150 مليون نسمة في عام 2030.
7- ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار في 2014.
8- انخفض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار.
9- زيادة الصادرات بمقدار 4 مليارات دولار في العامين السابقين.
10- انخفاض الواردات بمقدار 16 مليار دولار في العامين السابقين.
11- انخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى 11.9%.
12- انخفاض معدلات التضخم من 35% إلى 22%.
13- نستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى نسبة 13%.
14- تراجع عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى من 16.7% إلى 10.9%.
15- ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي السابق.
16- وصل حجم الاستثمارات في مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 لنحو 400 مليار جنيه.
17- سيتم إنشاء 7 آلاف كيلو طرق في 30 يونيو 2018 بتكلفة تتخطى الـ85 مليار جنيه.
18- انشاء قرابة الـ 200 كوبري بتكلفة تقارب 25 مليار جنيه.
19- أنجزنا 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد.
20- وصلت حجم الأموال في هذه المشروعات لـ 2 تريليون جنيه.
21- في 30 يونيو 2018 ستكون لدينا مساحة 200 ألف فدان زراعي.
22- بنهاية عام 2019 سيكون لدينا مليون فدان زراعي.
23- بدأنا في إقامة مشروعات عملاقة متنوعة، منها 100 ألف صوبة زراعية، ومليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية.
24- نبني مدينة العاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى 13 مدينة أخرى.
25- مشروع قناة السويس وإنشاء الأنفاق أبهرا العالم عندما جمعنا 60 مليار جنيه في 8 أيام
26- تمت زيادة المرتبات منذ عام 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، بنسبة 300%.
27- زيادة المعاشات بنسبة 15% ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيهًا ابتداء من يوليو الماضي.
28- زيادة الحد الأدنى لمعاش تكافل وكرامة في بداية العام المالي الحالي بنسبة 30% ليصل إلى 450 جنيها للمسن أو المعاق ويتراوح بين 350 و600 جنيه للمرأة التي تعول أطفالا منتظمين في الدراسة.
29- ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لأبناء أكثر من 2.5 مليون أسرة مصرية بسيطة.
30- يستفيد مليون و750 ألفًا من معاش الضمان الاجتماعي.
31-ارتفع إجمالي مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه منذ ثلاث سنوات إلى 17 مليارًا و250 مليون جنيه لتغطي 10% من أبناء مصر في الأسر الأكثر احتياجا.
32-زيادة مخصصات التموين للفرد في الأسرة المستفيدة ابتداء من يوليو الماضي ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيها.
33- منذ بداية العام المالي الحالي تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 7200 جنيه سنويا.
34- تم مد خدمة الصرف الصحي لتغطي 16% من القرى المصرية بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 10% منذ 42 شهرا.
35- بفضل الله نجحنا في حصار فيروس سي، وتم تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه.
36- تم إجراء مسح طبي لنحو 5 ملايين مواطن وتقديم العلاج الطبي اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 مليون مصري بحلول عام 2020.
37- مصر تقترض سنويا 150 مليار جنيه لدفع رواتب ومعاشات موظفي الدولة.
38- سيصل الرقم بالفوائد بعد 5 سنوات 300 مليار جنيه.
39- إذا كان دخلك ألف جنيه بالشهر وعليك 500 جنيه، يجب ان يصبح دخلك 2000 وتبقى الـ500 كما هي.
40- نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان وصلت إلى 15% لأول مرة في تاريخ مصر.
41- وصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 20%.
42- تمت زيادة عدد الفصول والمعامل بأكثر من 41 ألف فصل و5 آلاف معمل في مراحل التعليم الأساسي المختلفة.
43- تم تخريج 10 آلاف معلم كدفعة أولى من برنامج "المعلمون أولا".
44- وفرت الحكومة الشريحة الثالثة من كادر المعلم التي تقدر بـ125% من الراتب الأساسي.
45- تم إنشاء 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى الآن.
46- ارتفع عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية.
47- ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفيات بنسبة 23%.
48- ارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة 232%.
49- ارتفاع أعداد الأبحاث العلمية بنسبة بلغت 29%.
50- زيادة عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72% بتكلفة 700 مليون جنيه.
الخبر التالى:السيسي: المرتبات زادت 150 مليار جنيه منذ 2011
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