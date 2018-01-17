كشف حساب 4 سنوات.. ما الأرقام التي حققها السيسي؟

كتب- إسلام ضيف:

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مطولة في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"، الذي يعقد على مدار 3 أيام، بأحد فنادق القاهرة، أعلن فيها كشف حساب فترته الرئاسية التي شارفت على الانتهاء.

وحمل خطاب السيسي، أرقامًا عديدة للانجازات والمشروعات التي حققها خلال فترة رئاسته، رصدها مصراوي.

1- يجري العمل على إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف من 60 إلى 70 مليار جنيه.

2- توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف ضمن خطة تنمية قطاع البترول.

3- تضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعبة.

4- تم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي باستثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعبة في اليوم بزيادة 130% عن الفترة من 2010 إلى 2014.

5- بلغ تعداد المصريين الآن ما يفوق الـ100 مليون نسمة.

6- من المقدر أن يصل تعداد المصريين إلى 150 مليون نسمة في عام 2030.

7- ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار في 2014.

8- انخفض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار.

9- زيادة الصادرات بمقدار 4 مليارات دولار في العامين السابقين.

10- انخفاض الواردات بمقدار 16 مليار دولار في العامين السابقين.

11- انخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى 11.9%.

12- انخفاض معدلات التضخم من 35% إلى 22%.

13- نستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى نسبة 13%.

14- تراجع عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى من 16.7% إلى 10.9%.

15- ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي السابق.

16- وصل حجم الاستثمارات في مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 لنحو 400 مليار جنيه.

17- سيتم إنشاء 7 آلاف كيلو طرق في 30 يونيو 2018 بتكلفة تتخطى الـ85 مليار جنيه.

18- انشاء قرابة الـ 200 كوبري بتكلفة تقارب 25 مليار جنيه.

19- أنجزنا 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد.

20- وصلت حجم الأموال في هذه المشروعات لـ 2 تريليون جنيه.

21- في 30 يونيو 2018 ستكون لدينا مساحة 200 ألف فدان زراعي.

22- بنهاية عام 2019 سيكون لدينا مليون فدان زراعي.

23- بدأنا في إقامة مشروعات عملاقة متنوعة، منها 100 ألف صوبة زراعية، ومليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية.

24- نبني مدينة العاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى 13 مدينة أخرى.

25- مشروع قناة السويس وإنشاء الأنفاق أبهرا العالم عندما جمعنا 60 مليار جنيه في 8 أيام

26- تمت زيادة المرتبات منذ عام 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، بنسبة 300%.

27- زيادة المعاشات بنسبة 15% ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيهًا ابتداء من يوليو الماضي.

28- زيادة الحد الأدنى لمعاش تكافل وكرامة في بداية العام المالي الحالي بنسبة 30% ليصل إلى 450 جنيها للمسن أو المعاق ويتراوح بين 350 و600 جنيه للمرأة التي تعول أطفالا منتظمين في الدراسة.

29- ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لأبناء أكثر من 2.5 مليون أسرة مصرية بسيطة.

30- يستفيد مليون و750 ألفًا من معاش الضمان الاجتماعي.

31-ارتفع إجمالي مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه منذ ثلاث سنوات إلى 17 مليارًا و250 مليون جنيه لتغطي 10% من أبناء مصر في الأسر الأكثر احتياجا.

32-زيادة مخصصات التموين للفرد في الأسرة المستفيدة ابتداء من يوليو الماضي ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيها.

33- منذ بداية العام المالي الحالي تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 7200 جنيه سنويا.

34- تم مد خدمة الصرف الصحي لتغطي 16% من القرى المصرية بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 10% منذ 42 شهرا.

35- بفضل الله نجحنا في حصار فيروس سي، وتم تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه.

36- تم إجراء مسح طبي لنحو 5 ملايين مواطن وتقديم العلاج الطبي اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 مليون مصري بحلول عام 2020.

37- مصر تقترض سنويا 150 مليار جنيه لدفع رواتب ومعاشات موظفي الدولة.

38- سيصل الرقم بالفوائد بعد 5 سنوات 300 مليار جنيه.

39- إذا كان دخلك ألف جنيه بالشهر وعليك 500 جنيه، يجب ان يصبح دخلك 2000 وتبقى الـ500 كما هي.

40- نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان وصلت إلى 15% لأول مرة في تاريخ مصر.

41- وصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 20%.

42- تمت زيادة عدد الفصول والمعامل بأكثر من 41 ألف فصل و5 آلاف معمل في مراحل التعليم الأساسي المختلفة.

43- تم تخريج 10 آلاف معلم كدفعة أولى من برنامج "المعلمون أولا".

44- وفرت الحكومة الشريحة الثالثة من كادر المعلم التي تقدر بـ125% من الراتب الأساسي.

45- تم إنشاء 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى الآن.

46- ارتفع عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية.

47- ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفيات بنسبة 23%.

48- ارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة 232%.

49- ارتفاع أعداد الأبحاث العلمية بنسبة بلغت 29%.

50- زيادة عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72% بتكلفة 700 مليون جنيه.