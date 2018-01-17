"العصار" يفتتح معرض المنتجات المدنية برمسيس بعد تطويره

كتب - مصطفى المنشاوي:

قال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي إن الوزارة تستهدف حالياً الوصول لإنتاج منتجات يصل فيها المكون المحلي إلى نسبة 100% بما يعظم العائد على الاقتصاد القومي وتقليل الاستيراد.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض المنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربي بمنطقة رمسيس بعد تطويره داخليا وخارجياً ،حيث يعد هذا المعرض هو السابع على التوالي الذي يتم افتتاحه حيث سبق افتتاح معارض روكسي وحلوان والتحرير بالقاهرة بالإضافة إلى افتتاح معارض لوران ومصطفى كامل والحرية بالإسكندرية.

وأكد العصار أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة تطوير شاملة بدأت منذ العام الماضى لتطوير 22 معرضا ومنفذا لبيع المنتجات المدنية للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية في إطار دور الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات المدنية والمساهمة فى توفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية للمواطنين .

وأوضح أنه تم تطوير المعارض والمنافذ لتكون بشكل جاذب وتم تعيين عارضين شباب متخصصين في التعامل مع الجمهور وتطوير خدمة ما بعد البيع، كما تم تطوير بعض المنتجات من حيث الشكل والجودة وفقاً لمتطلبات السوق المصري، وأشار إلى أنه يحرص على متابعة القائمين على خدمة ما بعد البيع والكول سنتر والذي يعمل على مدار اليوم عن طريق الخط الساخن 19827 لضمان جودة الخدمة والصيانة المقدمة للعميل في وقت مناسب وفور تلقي الشكوى.

ويقدم معرض رمسيس العديد من المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي تشمل أجهزة كهربائية، التكييفات 1.5 /2.25 /3 حصان، الغسالات علوية التحميل، الثلاجات "14/16" قدم، الديب فريزر "7" درج، البوتاجازات، السخانات، المراوح الصندوقية ومراوح السقف، شاشات التليفزيون LED 32/49 بوصة، ألواح الطاقة الشمسية، اللمبات الموفرة ولمبات الليد وأجهزة منزلية من (أوانى الطهى وأدوات المائدة الأستانليس ستيل والألومنيوم، وورق الفويل الأستانليس ستيل) إلى جانب (طفايات الحريق وبطاريات السيارات).