"هيكل" يستقبل مدير "أليانس" الأمريكية لبحث الاستثمار بـ"الإنتاج الإعلامي"

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبل أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الأربعاء، سلافا بريسوف مدير محافظ شركة أليانس بيرنستين الأمريكية لإدراة الاستثمارات العالمية؛ لبحث فرص الاستثمارات بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأطلع هيكل الضيف على إمكانيات المدينة العلمية والتكنولوجية وأهم الأنشطة الأساسية بها، والمتمثلة في عدد الاستديوهات المجهزة بأحدث الوسائل التقنية والتي وصل عددها لـ79 أستديو يبث منها أشهر القنوات الفضائية المصرية والعربية عبر النايل سات، بجانب وجود أحدث استديو في العالم في استخدام تطبيقات التسجيل الصوتي وهو استديو الدولبي اتموس.

وأضاف أن هناك خططًا مستقبلية لزيادة عدد الأستديوهات لتصل إلى 85 أستديو في المرحلة القادمة، وإنشاء أستديو بمساحة كبيرة لإنتاج البرامج الجماهيرية الضخمة.

وتابع هيكل، أن مدينة الإنتاج تضم نشاطًا تعليميًا متمثلًا في الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام والتي تضم 3 كليات "إعلام، هندسة، إدارة اعمال" والتي تعد من أهم الأكاديميات العلمية في مصر في مجال الدراسات الإعلامية.