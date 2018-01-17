بالشروط والتفاصيل.. "الإسكان": بيع محلات ووحدات إدارية بالمزاد في أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، طرح 20 محلًا تجاريًا، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 11 مترًا وحتى 59 مترًا، و10 وحدات تجارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 63 مترًا وحتى 66 مترًا.

وأوضح جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، أن البيع بنظام المزاد العلني، يوم 30 يناير الجاري للمحلات التجارية، ويوم 31 يناير للوحدات الإدارية.

وجاءت شروط حجز المحلات والوحدات كما يلي:

بيع المحلات بالمزاد العلني.

100 جنيه ثمن كراسة الشروط لكل محل.

شراء كراسة الشروط من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

تُعقد جلسة المزاد بجهاز مدينة 6 أكتوبر، يوم 30 و 31 يناير الجاري الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز.

يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة.

تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، لكل محل أو صيدلية أو وحدة، تُسدد في موعد غايته جلسة المزاد.