أبومازن": زيارة القدس ليست تطبيعًا مع إسرائيل.. لا تتركونا وحدنا"

كتبت- ياسمين محمد ومحمود مصطفى:

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، أن زيارة القدس ليست تطبيعًا مع إسرائيل، ولكنها دعم ومساندة لأهل القدس من المرابطين؛ لإعانتهم على الصمود، مطالبًا كل الشعوب العربية والإسلامية بزيارة القدس لدعم أهلها وحماية مقدساتها.

جاء هذا خلال كلمته بمؤتمر "نصرة القدس" المنعقد الآن بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، تحت رعاية الأزهر الشريف، بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضاف "أبومازن"، أن التطبيع يحدث بطرق مختلفة خلاف الزيارة؛ لأن المحتل الإسرائيلي سعيد بألا يأتي أحد حتى "يستفرد" بأهل فلسطين: "اذهبوا لدعم أهل القدس، نرجوكم ونتمنى إليكم ألا تتركونا وحدنا".

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أن إسرائيل تحاول تحويل حياة الفلسطينيين لجحيم لإجبارهم على ترك المدينة المقدسة، من خلال فرض الضغوط المادية والاقتصادية، ومصادرة أملاكهم وإرهابهم، لتجبرهم على المغادرة، ولكنَّ الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم، ولن يرتكبوا حماقات عام 1948 و 1967.