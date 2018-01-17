الرئيس الفلسطيني: حصلنا على 705 قرارات من الأمم المتحدة لم ينفذ منها شيء

كتبت- ياسمين محمد ومحمود مصطفى:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن فلسطين حصلت على 705 قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و86 قرارًا من مجلس الأمن، منذ عام 1947 وحتى الآن، ولم يطبق منها قرار واحد.

وطالب أبو مازن، الأمة العربية والإسلامية بسؤال العالم الدولي: لماذا كل هذه القرارات ولا يطبق منها أي قرار؟ أين يذهب هذا الشعب المظلوم بعد أن ذهبنا لأعلى منصة في العالم وهي الأمم المتحدة؟

وأضاف أبو مازن خلال كلمته بمؤتمر نصرة القدس، بقاعة مؤتمرات مدينة نصر، بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن فلسطين تتبع كل السبل إلا الإرهاب والعنف، مؤكدًا استمراره في المطالبات السلمية للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أبو مازن، أن ما يدعو للاستنكار والأسف ويثير الكثير من التساؤلات، أن قرار الخطيئة الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نقل عاصمة إسرائيل إلى القدس، جاء مناقضًا لكل المواقف الأمريكية السابقة بشأن القدس، وليس قرارات الأمم المتحدة فقط.

وتابع أنه بتاريخ 23 ديسمبر 2016، وافقت الولايات المتحدة على القرار رقم 2334 الصادر من مجلس الأمن ومررته والذي ينص على أن القدس مدينة محتلة وأرض محتلة والاستيطان فيها باطل، وبعد أقل من سنة يأتي ترامب ليغير كل هذا: "ما هذه الدولة التي لا تحترم قراراتها، أفكلما جاءت أمة لعنت أختها".

وأضاف أبو مازن، أن الولايات المتحدة أخرجت نفسها من عملية السلام ولم تعد تصلح لأداء دور الوسيط الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية؛ بعد أن وقفت في صف الاحتلال وفرضت على الفلسطينيين واقعًا لا يملكون معه إلا أن يلجأوا إلى كل الخيارات الأخرى المتاحة بين أيديهم من أجل الدفاع عن حقوقهم، مشددًا على أن الشعب لن يذهب لخيار العنف والإرهاب.

ولفت إلى أن هناك وسائل أخرى للحصول على الحق، بما في ذلك العودة إلى جماهير الأمة لكي تأخذ دورها في الدفاع عن القدس، فضلًا عن العمل على تدويل الصراع مع الاحتلال ومواصلة الانضمام إلى المنظمات الدولية كحق أصيل لدولة فلسطين.