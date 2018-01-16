خبير: المشروع القومي العربي سفينة النجاة لمنع تقسيم الشرق الأوسط

كتب- إسلام ضيف:

قال الدكتور محمد السعيد إدريس، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المشروع القومي العربي، هو الطريق الوحيد لوقف تقسيم الشرق الأوسط، وسفينة النجاة الحقيقية، وتحويله إلى شرق أوسط جديد.

وأضاف إدريس في ندوة بعنوان "مشروع جمال عبد الناصر-رؤية مستقبلية"، اليوم الثلاثاء، أن مشروع الإسلام السياسي فشل في مصر، ومشروع الرأسمالية لايصلح أيضًا لأن من يملك أكثر هو من يسود.

وعاد الخبير بمركز الأهرام ليؤكد على أهمية المشروع القومي العربي قائلا: "المشروع القومي هو مشروع الإنقاذ، وتدعم هذه الرؤية التطورات الأخيرة، والتحديات التي تفرض علينا الآن منذ عام".​