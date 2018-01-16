السيسي: غلق باب تلقي الأسئلة في مبادرة "اسأل الرئيس"

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلنت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، غلق باب تلقي الأسئلة التي يرسلها المواطنون في مبادرة "اسأل الرئيس"، التي انطلقت، منذ ١٠ يناير حتى صباح اليوم الثلاثاء، للإجاية عليها خلال مؤتمر "حكاية وطن"، المقرر تنظيمة خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيتم الرد على تساؤلات المواطنين خلال إحدى جلسات المؤتمر.

ومن المقرر عقد مجموعة من الفعاليات لتقييم ومناقشة الإنجازات التى حققتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية من فترة تولي الرئيس الحكم، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين فى مختلف المجالات وبحضور عدد من فئات الشعب المصرى.