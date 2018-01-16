أزمة في "النواب" بسبب محرقة مستشفى السنبلاوين

كتب- أحمد علي:

طالب النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، بسرعة نقل محرقة القمامة بمستشفى السنبلاوين بالدقهلية، الى منطقة اخرى بالمحافظة تدعى قلابشو وزيان.

وقال همام، خلال عرضه بيان عاجل بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إن مستشفى شبراهور المركزي، تنبعث منها أدخنة قد تؤذي 150 ألف مواطن بالقرى الموجودة بجوارها، مطالبًا بنقلها من مستشفى السنبلاوين إلى قلابشو وزيان، لأن بها مكان مخصص لجمع القمامة ولا يوجد بها كثافة عالية من السكان.

وأضاف موجها حديثه لعبد العال: "سيسألك الله حال عدم رفع المحرقة لمكان آخر".

ورفض النائب يسري المغازي، عضو المجلس عن دائرة بلقاس، التي تضم منطقة قلابشو وزيان، نقل المحرقة لمنطقة قلابشو وزيان، مقترحًا اللجوء لوزارة البيئة لتحديد مدى وجود ضرر بيئي من هذه الانبعاثات الناتجة عن محرقة المستشفى.