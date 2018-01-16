عبدالعال: بعض النواب يتعاملون مع "مركز مشبوه" في مشروعات القوانين

كتب- أحمد علي:

جدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجومه على مراكز الأبحاث التي تتعامل مع نواب البرلمان، مؤكدًا أنه طالب أكثر من مرة النواب بعدم التعامل مع هذه المراكز المشبوهة، والتي حاول أحد أصحابها الدخول للبرلمان ولكنه رفض، لكونه مركزًا مشبوهًا.

وأوضح عبدالعال، في الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديلات التي تقدم على مشروعات القوانين من قبل بعض النواب تشير إلى دور هذه المراكز فيها.

ولفت عبد العال إلى أنه تلاحظ في بعض التعديلات، أن الهدف منها التعطيل دون أي فائدة مهمة، مثل حذف كلمة وإضافة أخرى، وهذه تعديلات لا جدوى منها، وهناك علامات استفهام حول هذا الأمر خاصة في ظل توسط بعض الأعضاء تجاه هذا المركز المشبوه للتواجد بالبرلمان.

وأضاف عبد العال، أن الصياغات الخاصة بالتعديلات المقدمة على مشروعات القوانين تؤكد أن هذا المركز لا علاقة لها بالقانون، وتشير إلى أهدافه الخاصة بتعطيل البرلمان عن أداء عمله.