بكري: اعتراض مقاتلات قطرية طائرة إماراتية "قرصنة"

كتب- إسلام ضيف:

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى البحرين يعد قرصنة وخرقًا للاتفاقيات الدولية للطيران المدني، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها.

وأكد بكري، أن قطر تسعى إلى استفزاز الإمارات ودول الخليج الأخرى بعد أن ضيق عليها الخناق وشعرت بالعزلة.

وأشار بكري إلى أن الجامعة العربية يجب أن يكون لها موقفها الحاسم ضد القرصنة القطرية التي تهدد حياة الآمنين الذين يستقلون الطائرات الإماراتية.

وأضاف عضو مجلس النواب: "الجهات الدولية مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على الحكومة القطرية بسبب خرقها للاتفاقيات الدوليه في مجال الطيران".