"الأعلى للإعلام" يفتتح الدورة التدريبية للمحررين والإعلاميين الاقتصاديين غدًا

القاهرة- (أ ش أ):

يفتتح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الثلاثاء، الدورة التدريبية للمحررين والإعلاميين الاقتصاديين التي ينظمها المجلس بالتعاون مع البورصة المصرية.

وتدور الدورة التدريبية حول «المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية»، والتعريف بأسس العمل المصرفي.

ويشارك في الدورة 60 من الإعلاميين والصحفيين الاقتصاديين ومقدمي ورؤساء تحرير البرامج الاقتصادية، ويحاضر فيها مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين وخبراء البورصة المصرية.

وتستمر الدورة مدة شهر، وتقام في مقر البورصة، ومقر تدريب الإعلاميين الأفارقة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.