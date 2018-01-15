"الوزراء": أبناء الصعيد رمز الأصالة ودورهم كبير في النهوض بالدولة

كتب- محمد غايات:

أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن أبناء الصعيد رمز الأصالة والوطنية، لافتًا إلى أن دورهم كبير في رفعة البلد ورقيها.

وقال إسماعيل، في بيان له اليوم الاثنين: "الدولة تتطلع إلى هذا الجزء الغالي من الوطن باعتباره فى قلب عملية التنمية الشاملة التى تهدف إلى الانطلاق نحو مستقبل أفضل يرتقي بمنطقة الصعيد ويحقق لأبنائها الكرام الخير والرخاء".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "مسيرة التنمية لا تستكمل إلا بالتكاتف وتضافر الجهود من جميع أبناء الوطن والبعد تماماً عن أية أفكار هدامة، أو سوء فهم لن ينال بأية حال من التقدير الذى يكنه الجميع حكومة وشعباً لدور أبناء الصعيد فى خدمة الوطن، فى وقت تشهد فيه البلاد عملية بناء وتعمير حقيقية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وكانت تصريحات اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أثارت جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، بحديثه عن أن "أبناء الصعيد هم سبب العشوائيات المنتشرة في القاهرة"، غير أنه اعتذر لهم، مؤكدًا أن تنمية الصعيد من أولوياته.

وقال الجندي إن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ، مضيفًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، اليوم: "أنا بعتذر لكل أهلي في الصعيد، وإذا كانت تصريحاتي فُهمت خطأ بعتذر مرة واثنين وثلاثة".