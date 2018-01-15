"لجنة خاصة" تبحث 10 ملفات للنهوض بقطاع السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت نورا علي، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، إن وزيرة السياحة "رانيا المشاط" تمتلك خبرة كبيرة في إدارة النشاط الاقتصادي ما يساعد على وضع الحلول السليمة للنهوض بالقطاع السياحي الذي يحتاج إلى تطبيق فكر الشباب، متمنية لها النجاح والنهوض بالقطاع إلى الأمام.

وعقدت وزير السياحة رانيا المشاط، مساء أمس عقب أداء اليمين الدستورية، اجتماعًا مع كبار مستثمري القطاع السياحي البالغ عددهم 15 مستثمرًا، للاستماع لآرائهم وكيفية النهوض بالقطاع وأهم المعوقات التي تواجه السياحة المصرية.

وأعربت نورا علي لـ"مصراوي" الاثنين، عن تفاؤلها بتولي وزارة السياحة قيادة شابة وجديدة، لافتةً إلى أن "المشاط" لديها فكر شبابي وتمتلك ثقافة اقتصادية وعلمية كبيرة توحي بفن الإدارة، واتخاذ قرارات إيجابية في صالح القطاع السياحي.

وأضافت: "اجتماع الوزيرة بالمستثمرين السياحيين أمس كان مثمرا للغاية وتم عرض كافة الملفات المطروحة على الساحة السياحية".

وأكدت أن المستثمرين عرضوا عليها خلال الاجتماع أبرز الملفات منها ملف "منظم الرحلات والطيران، والمديونيات الخارجية، والتسويق، ووضع الغرف والاتحاد، وتدريب العمالة، والحج والعمرة، والسياحة العربية، وملف اتحاد الغرف السياحية، وضرورة مشاركة الشركات في عمليات الترويج والتسويق بجانب هيئة تنشيط السياحة المصرية، وملف تأجيل الانتخابات وعدم وجود مجالس سياحية منتخبة في القطاع السياحي منذ عام ونصف، داعية إلى وجوب ترك "المشاط" لدراسة هذه الملفات من أجل اتخاذ قرار جدي وإيجابي يصب في صالح القطاع السياحي.

وحول تشكيل لجنة من القطاع الخاص لحل مشكلات السياحة، قالت نورا علي، إن "المشاط" طلبت تشكيل لجنة خاصة من القطاع السياحي الخاص لإدارة أبرز الملفات الشائكة وعرضها عليها مع طرح الحلول لها لأخذ قرار جدي حولها، حيث وعدت بحلها في الوقت القريب.

وضمت اللجنة المشكلة من 7 مستثمرين من القطاع الخاص لوضع استراتيجية لحل مشكلات السياحة ، كل من حامد الشيتي رئيس مجموعة ترافكو للسياحة وحسام الشاعر رئيس مجموعة بلوسكاي للسياحة ونورا علي رئيسة الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، ونادر هشام عضو المجلس الأعلى للسياحة وتامر مكرم وناصر عبد اللطيف وأحمد الوصيف وهم مستثمرون سياحيون من جنوب سيناء والبحر الأحمر.