السكك الحديدية: تأخر قطار الإسكندرية- الفيوم نتيجة عطل مفاجئ

(مصراوي):

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مساء الإثنين، عن تأخر القطار رقم ١٩٦ ركاب الإسكندرية- الفيوم، نتيجة عطل مفاجئ بماكينة الجرار، لافتةً إلى أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار الإمداد بمحطة القاهرة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه أثناء سحب الجرار من رصيف المحطة إلى حوش الورش، ظهر دخان كثيف من علبة الشحم تم إخمادها بمطافى الهيئة بالمحطة، مما تسبب في تأخير القطار لمدة ساعة.

واعتذرت الهيئة لركاب القطار عن التأخير الذي حدث نتيجة العطل المفاجئ.