محافظ القاهرة يشهد فعاليات "خليك زي آدم" في مصر الجديدة

كتب- السيد الحراني:

شهد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة انطلاق بدء فعاليات حملة "خليك زي آدم.. وما ترميش حاجة على الأرض"، بحي مصر الجديدة.

وتهدف المبادرة إلى رفع وعي المواطن لأهمية مساعدة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خططها لرفع كفاءة النظافة بالشوارع بعدم إلقاء المخلفات وخاصة الخفيفة التي لاتمثل عبئًا على المواطنين في الاحتفاظ بها، وإلقائها بالأماكن المخصصة لها بداية من منطقة الكوربة.

وحسب بيان للمحافظة، اليوم الأحد، شارك في فعاليات الحملة عدد من طلاب المدارس الدولية وكلية التربية النوعية وأطفال "مبادرة أولاد مصر بخير" التابعة لمركز شباب الجزيرة، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية من بينها جمعية تراث مصر الجديدة وجمعية خدمات مصر الجديدة والتي نشرت سلال القمامة على أعمدة الإنارة وتوزيع الملصقات الخاصة برفع وعي المواطنين بعدم إلقاء المخلفات.

وشدد المحافظ على استمرار الحملة في نشر فعالياتها بأحياء القاهرة المختلفة لإعادة الوجه الحضاري للقاهرة كواحدة من أهم عواصم العالم، موضحًا إجراء مسابقة بين 38 حيًا بالقاهرة وتقييم أعمالهم وفعالياتهم شهريًا، ومنح مكافأة مالية لأفضل 3 أحياء بناء على تفاعل شباب الحي من المدارس ومراكز الشباب والتجمعات الطلابية، ومشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين.

يذكر أن حملة " خليك زي آدم"، مبادرة توعوية أطلقتها محافظة القاهرة بداية الشهر الجاري، وجاء اختيار اسم آدم، للشخصية الابتكارية لطفل يوجه رسالة لقرنائه ولجميع الأعمار السنية بأهمية الحفاظ على نظافة الشارع.