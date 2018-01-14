بالفيديو والصور.. تشطيب أول فيلا في العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت شركة درة للمقاولات من تنفيذ أول فيلا في حي الفيلات في العاصمة الإدارية، وينشر مصراوي صور أول فيلا انتهى تشطيبها بالكامل داخل حي الفيلات في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس محمود حسام، مدير المشروعات بشركة دورة للمقاولات، إن الشركة تعمل على تنفيذ 935 فيلا في حي الفيلات، ونسب التنفيذ وصلت إلى 38%.

وأضاف "حسام"، في تصريحات لمصراوي، أن مساحات الفيلات تصل إلى 230 وحتى 320 مترًا مربعًا، كما يوجد لكل فيلا حديقة منفصلة، ومكان حمام سباحة خاص، لكن تنفيذه يتوقف على رغبة الحاجز.

وأوضح مدير مشروعات شركة درو للمقاولات أن الشركة بدأت تنفيذ أول فيلا خلال شهر يوليو الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الفيلات خلال 30 شهرًا من بداية التنفيذ، ومستوى التشطيب على أعلى جودة بالنسبة لكل المطورين العقاريين.

وعن أسعار الفيلات داخل العاصمة الإدارية أوضح المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لم تحدد الأسعار داخل حي الفيلات، لعدة اعتبارات أهمها عدم وصول المرافق بشكل كامل داخل الحي كما أن أسعار مواد البناء في تغيير مستمر، وبالتالي لن نتمكن من تحديد السعر النهائي للوحدة، وبعد التنفيذ الكامل يُضاف ثمن الأرض ثم نحسب سعر المتر.

وأشار "عمارة" إلى أن حي الفيلات تم توصيل المياه له بشكل كامل، وتم تنفيذ محطة كهرباء بقوة 45 ميجاوات، وجارٍ تنفيذ المجمع العام للصرف الصحي.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن العمل بمنطقة الفيلات بدأ منذ فترة قريبة، والتشطيبات بتصميمات مختلفة "حديثة– كلاسيك"، لمراعاة كل الأذواق.