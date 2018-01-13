نقيب الممثلين يُكرم "محمد الحلو" على مجهوده في تطوير السيرك

كتب - محمود رمزي:

كرَّم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء النقابة، فنان السيرك العالمي محمد الحلو، على مجهوده في تطوير السيرك، وما قدمه من عطاء على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك على هامش حفل عيد الميلاد الذي أقيم للفنان محمد الحلو، اليوم السبت، بالسيرك القومي في العجوزة.

حضر الحفل من نقابة المهن التمثيلية: الفنان منير مكرم والفنانة عفاف رشاد والفنان إيهاب فهمي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي السيرك القومي بالعجوزة، وأسرة الفنان محمد الحلو.