مصطفى بكري يكشف تفاصيل مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري غدًا

كتب - أحمد جمعة:

كشف النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إجراءات مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري المرتقب، غدًا الأحد.

وقال بكري في تصريحات لمصراوي، إنَّ أعضاء البرلمان تلقوا دعوة اليوم لحضور جلسة طارئة غدًا الأحد، لنظر كتاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وأوضح بكري أنَّ مندوباً من مجلس الوزراء سيصل مجلس النواب صباحًا، ومعه مظروف يُسلمه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس شخصياً، يعقب ذلك دخول رئيس البرلمان وافتتاح الجلسة وعرض هذا التعديل على النواب الحاضرين للجلسة، ويأخذ الموافقة عليه بشكل جماعي.

وأشار إلى أن التصويت سيكون على أسماء الوزراء الجدد بشكل جماعي، وإما يتم قبولهم أو رفضهم مرّة واحدة، لافتًا إلى أن هذا التصويت يكون بنسبة نصف الأعضاء بشرط ألا يقل العدد عن ثلث أعضاء المجلس.

وبشأن من يتواجد لتقديم التعديل الوزاري الجديد إلى مجلس النواب، قال بكري: "قد تحدث مفاجأة ويتواجد المهندس شريف إسماعيل غدًا".

وأكد "بكري" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باقٍ في منصبه في غضون التعديل الوزاري الجديد، مضيفًا أن "التعديل الجديد يضم عددًا محدودًا من الوزراء بين 5 إلى 7 وزراء بحد أقصى، وقد ينتقل بعض الوزراء إلى وزارات أخرى".

وأوضح أن إعادة تشكيل الحكومة بشكل كامل سيتم عندما تقدم الحكومة الحالية استقالتها بعد إعلان فوز رئيس الجمهورية الجديد، عملًا بالمادة 146 من الدستور المصري.

وتنص المادة على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب (...)".

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