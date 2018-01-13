هيئة الكتاب تطرح 30 كتابًا جديدًا في المعرض

كتب- محمد عاطف:

تطرح هيئة الكتاب 30 كتابًا جديدًا في الدورة التاسعة والأربعون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنطلق في الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة دولة الجزائر كضيف شرف.

ومن أبرز الكتب التي ستشارك بها هيئة الكتاب: قراءة التراث النقدي للدكتور جابر عصفور، رواية أسنان بيضاء، لزادي سميث وترجمة أسامة جاد، التناص.. النظرية والممارسة، تأليف مصطفى بيومي، محاولة لاستصلاح العالم، تأليف محمود سباق، رواية نوفيلا، تأليف أيمن رجب طاهر، مدخل إلى العقل العربي للدكتورة منى أبوسنة وتقديم دكتور مراد وهبة، ولوعة اللوتس لفرانسوا باسيلي.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام 27 دولة منها: 15 دولة عربية، ودولتين إفريقيتين، و10 دول أجنبية، و848 ناشرًا، منهم: 367 ناشر عربي، و10 ناشرين أجانب، وناشران إفريقيان.

وسيتم تخصيص معرض خاص للطفل على مساحة 1600 مترًا بداخله مكان لأنشطة خاصة بالطفل بالتعاون مع اتحاد الناشرين.​