غدًا.. "التنمية الثقافية" يحيي ذكرى ميلاد حسين بيكار بالهناجر

كتب- محمد لطفي:

ينظم صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع حملة "أبوسمبل 50" بقاعة سينما الهناجر- بساحة دار الأوبرا المصرية، أمسية ثقافية في ذكرى ميلاد الفنان "حسين بيكار" (105) بعنوان "إنقاذ ابوسمبل حالة ملهمة "، وذلك في السادسة مساء غد السبت 13 يناير.

كما يعرض فيلم "العجيبة الثامنة"، فكرة وموضوع "ثروت عكاشة"، وسيناريو "جون فيني" و"حسين بيكار"، وإخراج "جون فيني"، ويحتوي الفيلم على 80 لوحة والعديد من الاسكتشات التي وثق بها "بيكار" معبدي أبوسمبل قبل الإنقاذ.

وينتمي الفنان التشكيلي "بيكار" إلى الجيل الثاني من الفنانين المصريين وهو صاحب مدرسة للفن الصحفي، تتميز لوحاته الزيتية بمستواها الرفيع في التكوين والتلوين وقوة التعبير فهو فنان مرهف حساس وناقد فني شاعري الأسلوب.

ويشارك في الأمسية حمدي السطوحي، الناقد الفني، والدكتور ياسر منجي وحسين سيف.

كما يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز في السابعة مساء غد أيضًا، أمسية فنية للملحن والمطرب، والدكتور أحمد حجازي والتي يقيمها المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية.

تتضمن الأمسية استعراض المشوار الفني للموسيقار د. أحمد حجازي مع تقديم فقرات موسيقية غنائية لاروع الألحان والأناشيد الدينية خلال مشواره الموسيقي.

والجدير بالذكر أن حجازي قدم ما يقرب من 150 أغنية ما بين موشح ديني وتأليف موسيقي وغناء.