بالصور.. ضبط محاولتي تهريب "حشيش" وساعة ثمينة بقرية البضائع

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك الطرود البريدية في قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من ضبط محاولتي تهريب كمية من مخدر الحشيش، وساعة ثمينة آتية من إسبانيا والإمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى النيابة.

وذكر مصدر بالمطار، إنه أثناء قيام الوردية الرابعة بجمرك بريد U P S، برئاسة محمد رشدي رمضان، بإنهاء الإجراءات على الطرود البريدية الواردة من الخارج، اشتبه حسن عبدالفتاح مأمور الجمارك فى مشمول البوليصة رقم 1Z2071YA0420095839 ومشمولها عبارة عن مظروف مستندات مغلق وارد من إسبانيا، وبالعرض على عبدالوهاب على مدير جمرك الورديات، تبين أن بداخل الطرد عدة أوراق وظرف ألومونيوم فضي اللون به قطعة مبططة بنية اللون يشتبه في أن تكون لمخدر الحشيش بوزن 70 جرامًا.

وجاءت المحاولة الثانية أثناء قيام اللجنة الجمركية بالوردية الثالثة بجمرك بريد D H L ، بإنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج وبمعاينة مشمول البوليصة الفرعية رقم 1080337204، ومشمولها عبارة لعبة طفل، بوزن نصف كيلو جرام واردة من الإمارت ، تبين أنه بداخل اللعبة ساعة ثمينة بعقارب صفراء مذهبة سويسرية الصنع ماركة VACHERON CONSTIN، وبلغت القيمة الجمركية 156 ألف و800 جنية والضرائب والرسوم المستحقة 75 ألف و577 جنيهًا.

قرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضري ضبط جمركي وإبلاغ النيابة.