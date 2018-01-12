الرئاسة تكشف تفاصيل زيارة السيسي لمستشفى المعادي العسكري

مصراوي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة، بافتتاح أعمال الإنشاء والتطوير، بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، ورفع كفاءته بإنشاء مجموعة جديدة من المستشفيات، والمراكز والأقسام الطبية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى شرح للإنشاءات الجديدة، وأعمال التطوير الإنشائي والطبي والإداري، التي تمت في المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الذي تم إنشاؤه عام ١٩٦٥، لافتًا إلى أنه يمثل إضافة جديدة لدعم منظومة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين من العسكريين والمدنيين في كافة التخصصات الطبية.

كما قام الرئيس بتفقد بعض أعمال التطوير، والتي تضمنت إنشاء مستشفى علاج الأورام الجديدة، تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، بطاقة ٣٠٠ سرير حسب الكود العالمي، ليصل إجمال الطاقة الاستيعابية إلى ٤٠٠ سرير، كما تم إنشاء ٢٠ عيادة خارجية بمستشفى الأورام تشمل كافة تخصصات الأورام ومزودة بمعمل وأجهزة أشعة، وكذلك إنشاء وحدات علاج كيماوي خارجي بطاقة ٤٢ كرسي علاج ومزودة بكافة وسائل الراحة للمرضى، وصيدلية إكلينيكية مجهزة لتحضير العلاج الكيميائي بدقة لضمان سلامته وترشيد التكلفة.

وتابع: "فضلاً عن إنشاء ٢٥٠ غرفة إقامة جديدة، وإنشاء رعاية مركزة ورفع عدد الأسرّة بها من ١٦٣ إلى ٢١٧ سرير، وإنشاء معمل مستشفى الأورام الذي يضم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال التشخيص الدقيق للأورام وتحديد أدق وسائل العلاج، وتطوير قسم الطب النووي، وقسم العلاج الإشعاعي".

وأوضح لمتحدث باِسم رئاسة الجمهورية أن أعمال التطوير تضمنت أعمال تطوير المجمع الطبي بالمعادي إنشاء مركز الغسيل الكلوي على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، ويعد من أكبر المراكز في مصر من حيث المساحة، ويطابق أحدث الأكواد العالمية من حيث التصميم والتجهيزات الطبية، ويحتوي على ٨٠ ماكينة غسيل كلوي متنوعة للتعامل مع كافة حالات مرضى الغسيل الكلوي، كما تم تطوير قسم الطوارئ والاستقبال، وتطوير بنك الدم ليواكب أعلى التقنيات الحديثة، وتطوير المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة والارتقاء بجودته.

وأكد أنه تم كذلك تطوير مركز التأهيل والطب الطبيعي بالكامل، حيث تم استحداث وحدات لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير وحدة العلاج المائي، واستحداث وحدة علاج بالليزر.

كما تم إنشاء المركز الأكاديمي لأبحاث الأسنان لتقديم المحاضرات الطبية وورش العمل والدورات التدريبية للارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للأطباء. وتم كذلك تطوير مستشفى الطب النفسي الذي تم إنشاؤه عام ١٩٦٦، وكذلك تطوير شبكات الحاسب الآلي ونقل المعلومات وكافة الخدمات اللوجستية بالمجمع الطبي، وإضافة عدد كبير من الأجهزة الطبية الحديثة بكافة مستشفيات ووحدات وأقسام المجمع الطبي، وذلك بهدف توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأضاف راضي أن الرئيس استمع كذلك إلى كلمة اللواء إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية، والتي عرض خلالها مجمل أعمال رفع كفاءة وتحديث المنظومة الطبية بالقوات المسلحة على مستوى الجمهورية والتي تقدم خدماتها للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

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حضر مراسم الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.