غدًا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

كتب- السيد الحراني:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، غدًا السبت، حيث يؤدي 143 ألف و848 طالب وطالبة الامتحانات في مادة اللغة العربية في أول أيام الامتحانات.

وتستمر الامتحانات حتى الخميس داخل 582 لجنة على مستوى المحافظة.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها للامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية وتوفير سبل الراحة للطلاب وتوفير رعاية صحية داخل كل مدرسة.

وكلف الدالي، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع الباعة الجائلين والإشغالات.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات الأحد المقبل، في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والإثنين العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء الجبر والإحصاء والتربية الفنية، والأربعاء الهندسة، والخميس الدراسات الاجتماعية.