الأعلى للإعلام: صدور تقرير الحالة الإعلامية أواخر يناير المقبل

القاهرة- أ ش أ:

عقدت لجنة إعداد تقرير الحالة الإعلامية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا اليوم الأحد بحضور صالح الصالحي وجمال شوقي أعضاء اللجنة، وذلك لاستئناف إعداد المسودة الأولى تقرير المتابعة لمدى التزام الصحف والشاشات بالمعايير المهنية التي حددتها اللجنة.

وأوضح بيان للمجلس أنه من المنتظر أن تنتهي اللجنة من إعداد المسودة الأولى لتقرير الحالة الإعلامية خلال أسبوعين تمهيدا لصدوره في صورته النهائية أواخر الشهر المقبل.

وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض مع فريق العمل الفني عددا من التقارير الخاصة بلجان الشكاوى، والتدريب، والرصد والتقييم التابعة للمجلس.