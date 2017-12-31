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الجلاد: "منَ يطالب الدولة بالحنية مع الإرهابيين يقولهم خليكم حنينين علينا"

09:52 م الأحد 31 ديسمبر 2017
الجلاد: "منَ يطالب الدولة بالحنية مع الإرهابيين يقولهم خليكم حنينين علينا"

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

كتب أحمد مسعد:​

وجه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رسالة إلى الكتّاب الذين يكتبون عن مواجهة الإرهاب، "غمض عينيك لمدة 30 ثانية وتخيل أن زوجتك أو أولادك، هم من تم تفجيرهم سواء كانوا في الجيش أو في الشرطة أو المدنيين".

وأضاف الجلاد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد: "منَ يطالب الدولة بالحنيه مع الإرهابيين يقول للإرهابين يبقوا حنيين علينا".

وتابع ساخرًا: "هيبقوا حنينين ماشي، والدولة والرئيس السيسي هتبقى حنينة معاهم وهدلعهم وهتاخدهم في الحبس وهتأكلهم كل حاجة".

 

مجدي الجلاد الارهاب نشأت الديهي برنامج بالورقة والقلم

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