افتتاح مطعم لطالبات المدينة الجامعية بكلية الزراعة جامعة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، مطعمًا لطالبات المدينة الجامعية بكلية الزراعة بحضور الدكتور فتحى الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جلال عميد الكلية.

وأوضح الدكتور أحمد جلال، أن المطعم يتسع لما يزيد عن 600 طالبة في الوقت الواحد وهذا يتناسب مع أعداد الطالبات.

كما تفقد عبد الوهاب عزت والمرافقين له مطبخ المطعم واطمأن أن إعداد الطعام يتناسب مع جميع شروط الصحة والسلامة.

وتناول أعضاء مجلس الجامعة وجبة الغداء في مطعم المدينة الجامعية الرئيسي "المطعم الفرعوني" عقب انعقاد مجلس الجامعة الماضي بهدف الاطمئنان على جودة وسلامة الوجبات الغذائية التي يتم تقديمها للطلاب بشكل يومي.