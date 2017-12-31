​وزير النقل يتفقد محطتي قطار "كوم أمبو - الأقصر".. ويستمع لمقترحات الركاب

كتب- أحمد نجيب:

استقل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أحد القطارات في مدينة أسوان خلال تفقده محطة سكك حديد كوم أمبو، عقب جولته لمتابعة أعمال إزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل بمحافظة أسوان.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "عرفات" تفقد أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر، ووجه الوزير مسئولي السكك الحديدية بضرورة حسن معاملة الركاب.

كما التقى الوزير عددًا من الركاب واستمع لمقترحاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة، وأشاد عدد كبير من الركاب بانتظام مواعيد قيام القطارات.

وأكد الوزير للركاب أن العمل يجري على قدم وساق في تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية لتقديم مستوى خدمة أفضل للركاب.

وأشار البيان أن الوزير استقل كابينة جرار القطار رقم 87 (قطار نوم) في المسافة من كوم امبو حتى الأقصر للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، والاطلاع على المشكلات التى تواجه قائد القطار أثناء المسير بالقطار والاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار وحالة السكة من قضبان مزلقانات وإشارات.

وصرح وزير النقل بأنه يثمن دور سائقى القطارات وجميع طوائف التشغيل الذين يبذلون جهدا كبير فى تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تفقد وزير النقل محطة الأقصر للسكك الحديدية واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة للركاب والتقى بعدد منهم وأكد لهم أن التحسن في مستوى الخدمة سيستمر، موضحًا أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد بتكلفة إجمالية 51.5 مليار جنيه، تشمل تحديث إشارات وشراء جرارات وعربات جديدة.