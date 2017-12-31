التضامن" تعلن موعد صرف معاشات شهر يناير

القاهرة- مصراوي:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2018 بصورة مبكرة، اعتبارًا من غدًا الاثنين بداية شهر يناير بدلاً من العاشر من الشهر نفسه، من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، وذلك بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وبحسب بيان للوزارة تلقى مصراوي نسخة منه، شكلت الوزيرة غرفه عمليات مركزيه تحت رئاستها المباشرة تعمل وفقاً لآليات محددة ترتكز علي سرعه الاداء لمتابعة صرف المعاشات و تذليل جميع العقبات للمواطن. وقالت إنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الاآلي التابعه للهيئة ومكاتب البريد والبنوك بالأموال اللازمه والكافيه للمواطنين لصرف مستحقاتهم، خاصة أن جميع المعاشات الآن يتم صرفها إلكترونياً وقالت إنه سيتم فتح ابواب جميع المناطق التأمينيةو منافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من الشهر مع التاكيد على عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاتهم الماليه وذلك تنفيذا لسياسه الدوله. يذكر أن وزيرة التضامن سبق وأن اتخذت عدة قرارات مماثله في المناسبات الاجتماعية و الأعياد المختلفه تنفيذا لسياسة الدولة التي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.