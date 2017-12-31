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الأرصاد تحذر من طقس اليوم "أمطار ورياح وشبورة "

04:30 ص الأحد 31 ديسمبر 2017
الأرصاد تحذر من طقس اليوم "أمطار ورياح وشبورة "

كتب- محمود أمين :

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل علي باقي الانحاء نهاراً شديد البرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار.

بينما تكون الرياح أغلبها شمالية غربية علي كافة الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، تؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة 12-17

الإسكندرية 8-17

مطروح 9-15

بورسعيد 12-18

السويس 10 – 18

المنيا 6 – 16

أسيوط 7-17

الوادي الجديد 9-19.

هيئة الأرصاد الجوية شمال الصعيد مائل للبرودة الشبورة

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