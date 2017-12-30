بالصور.. وزير الثقافة و"فايق" وقيادات التجمع في عزاء الكاتب صلاح عيسى

بالصور.. عمرو موسى ونجل عبد الناصر و"عبد النور" في عزاء صلاح عيسى

كتب - محمود رمزي:

تصوير - هاني رجب:

وصل الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، إلى دار مناسبات مسجد عمر مكرم بميدان التحرير؛ لتقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى.

وكان من بين الحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وحسين عبدالرازق القيادي بالحزب، و الكاتب نبيل زكي، نائب رئيس الحزب.

كما حرص على الحضور أسامة شرشر عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي حمدي رزق، وأسامة سلامة.