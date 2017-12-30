وزارة الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و550 ميجاوات

القاهرة - أ ش أ:

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الجمعة، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت، يبلغ 24 ألفا و550 ميجاوات، مقابل 23 ألفا و400 ميجاوات أمس، الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16 ألفا و500 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عدة خدمات لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى ولتلافي أخطاء الفواتير الناتجة عن القراءة الخاطئة للعداد، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء عبر موقعها الإلكتروني أو الهاتف المحمول.

ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال رقم الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهارا على نفس الرقم.

كما يمكن للمشتركين إرسال شكوى الفاتورة من خلال رسائل نصية قصيرة "SMS"، على الرقم 91121 وتبدأ الرسالة بالرمز * ثم رقم السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة ويترك مسافة ثم اسم الشركة.

ويمكن أيضا تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg/cmps)، وتأتي هذه الخدمات في إطار حرص القطاع على تقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفي أقل وقت ممكن.