ضبط أنصال حادة مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة- صور

كتب- طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة، محاولة تهريب كمية من الأنصال الحادة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر، كانت مع راكب مصري عائد من الإمارات، أخفاها داخل حقائبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الاتحاد، رحلة رقم 647 القادمة من أبوظبي، اشتبه محمود طه مأمور الجمارك، في راكب مصري قادم من أبوظبي، وبالعرض على عصام أنور عطية مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وعثر على 19 نصلاً حاداً على شكل كارت، يوضع في الجيب مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبة.

قرر محمد قناوي، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض علي الدكتور ابراهيم عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.